Seconda giornata screening dipendenti Libero Consorzio Comunale

Si è conclusa la 2^ campagna screening per i dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Le operazioni si sono svolte presso l’area della Zona Industriale, sotto il coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dell”Ente, dove in assoluta sicurezza il Medico Competente Marcello Maltese, ha somministrato circa 288 tamponi antigenici, risultati tutti negativi. I risultati saranno consegnati all’ASP per essere inseriti nel database. Continua la proficua collaborazione, ribadisce Il Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, con l’Asp di Ragusa e ringrazia il Direttore Generale Aliquo, che ha dimostrato grande disponibilità rendendo gratuitamente i tamponi.

