Pista ciclabile da Marina di Ragusa a Playa Grande e Donnalucata

L’amministrazione comunale di Scicli ha aderito alla campagna di raccolta fondi avviata da Fondazione Confeserfidi e da alcune associazioni sportive intitolata “Insieme Toghether” tesa a finanziare la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale fra Donnalucata e Playa Grande.

In attesa di futuri bandi che possano concedere all’amministrazione comunale finanziamenti a fondo perduto per realizzare l’opera, i privati che in questi mesi hanno interloquito con la giunta Giannone si sono proposti per una raccolta fondi per l’acquisto di barriere in plastica new jersey e la realizzazione di una segnaletica orizzontale e verticale.

Il comitato promotore, per il tramite della Fondazione Confeserfidi, ha finanziato la creazione di una piattaforma online che servirà a fare il cosiddetto crowdfunding, per avviare la realizzazione dell’opera.

Il link per contribuire qui: https://www.fondazioneconfeserfidi.com/campagne/pista-ciclabile/.

E’ tra gli obiettivi dell’amministrazione dare vita a percorsi sostenibili che valorizzino il territorio e il turismo legato alla fruizione ciclopedonale del paesaggio. Nel Piano Triennale delle Opere pubbliche è inserita la realizzazione di una pista ciclabile che attraversi tutta la fascia costiera; nella revisione del Piano Regolatore la mobilità sostenibile è fra le linee guida della nuova progettazione urbanistica di Scicli.

La condivisione di tale progettualità con i privati risponde ai criteri di gestione e governo del territorio partecipato. Il Comune auspica la più partecipazione alla raccolta fondi.

