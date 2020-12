Tamponi drive in con intoppi. Il monito di Chiavola (PD Ragusa)

“C’è qualche problema di troppo nella gestione dei controlli drive in effettuati per conto del Comune di Ragusa. Ci dispiace evidenziarlo ma siamo convinti che la macchina organizzativa, trattandosi della salute dei nostri concittadini, debba essere il più possibile ineccepibile. E invece…”. E’ quanto rileva il capogruppo del Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, a proposito di quanto accaduto sabato pomeriggio nella postazione del teatro Tenda di Tabuna dove erano programmate le verifiche in questione. “Il problema principale – continua Chiavola – è che, pur essendo stati invitati dal sindaco, attraverso uno specifico post su Facebook, a farsi il tampone anche senza prenotazione, i cittadini in questione, arrivati sul posto e dopo un’attesa di due ore, sono stati rispediti al mittente. Il motivo? Non avevano la prenotazione. Ora, ci sembra che, ancora una volta, la gestione di questi tamponi drive-in faccia registrare qualche defaillance di troppo. E’ chiaro che la nostra è una città più popolosa ma mi sembra che nei comuni a noi vicini l’organizzazione di questo sistema di verifica sia stato portato avanti in forma ineccepibile sotto ogni punto di vista. Quindi, basterebbe prendere esempio. Chiediamo, dunque, al sindaco di non fornire comunicazioni, soprattutto su un argomento così delicato, che non rispondono al vero e auspichiamo che in futuro queste difformità possano essere eliminate proprio perché la gente che si mette in fila, e che fila, per il tampone spera di potere ottenere risposte e non di ritornare a casa senza aver fatto niente”.

