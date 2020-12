Ragusa Calcio. Si completa murale in memoria di Tumino e Licitra

“E’ stato quasi completato il murale che raffigura Giorgio Licitra e Mario Tumino, storici tifosi ultrà del Ragusa calcio, venuti a mancare prematuramente. Un lavoro pregevole che, realizzato nel muro accanto alla biglietteria della tribuna A, rende onore a questi ragazzi e alla tifoseria azzurra nel suo complesso”. A dirlo è il consigliere comunale Daniele Vitale, che già aveva dato l’annuncio dell’avvio degli interventi alla fine dello scorso mese di ottobre, e che adesso si dice soddisfatto per l’esito degli stessi. “Ritengo che l’autorizzazione data dall’ufficio Sport del Comune al gruppo Manicomio, storico gruppo dei tifosi ultras del Ragusa calcio che si è occupato della realizzazione del murale, con in testa Giancarlo Scatà – continua Vitale – abbia colto nel segno di celebrare nella maniera più opportuna questi due ragazzi, affinché il loro ricordo possa rimanere vivo nella memoria di tutti gli sportivi. Ringrazio, dunque, oltre agli uffici, l’assessore comunale allo Sport Eugenia Spata e, naturalmente, il sindaco Peppe Cassì per l’attenzione che hanno dimostrato di avere a tal riguardo. Ed entrambi saranno presenti all’iniziativa pubblica che intendiamo organizzare tra qualche giorno per inaugurare ufficialmente il murale e ricordare ancora una volta Giorgio e Marione. In più, questo intervento ha reso più presentabile il prospetto dello stadio Aldo Campo visto che il murale campeggia sul muro accanto agli ingressi della tribuna A e alla biglietteria. Un decoro tutto nuovo meritevole della massima considerazione”.

