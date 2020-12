Covid. “Il fatto”. Lettera al Presidente della Regione Sicilia

Gentilissimo Presidente,

desidero raccontarle una vicenda che non riesco a definire, ma sicuramente tragica che ha dell’ inverosimile.

A Modica, Provincia di Ragusa, il 23 novembre scorso, circa 21 giorni fa, i titolari di una residenza per anziani, preferisco definirla per nonnini, apprendono dalla Polizia Municipale, che una loro tirocinante risulterebbe positiva al tampone COVID.

Dopo vari e rocamboleschi tentativi riescono a mettersi in contatto con un ufficio ASP, viene loro chiesto di inviare una mail.

Dopo circa 5 giorni non avendo nessuna risposta richiamano l ASP che richiede una nuova mail.

Finalmente arrivano in RSA gli operatori per effettuare i tamponi, ma questi vengono effettuati solo al personale e ad un nonnino, quello con cui aveva avuto contatti la contagiata. Alla richiesta dei titolare della RSA di effettuare i tamponi a tutti gli anziani ospiti viene categoricamente risposto che non ci sono priorità o emergenze tali da giustificare il tampone a tutti.

Arrivano i risultati dei tamponi esito: positivo un dipendente e l’unico nonnino sottoposto a test.

I titolari chiedono, quindi, i tamponi per tutti i nonnini, dopo altri interminabili giorni il 7 dicembre.

Arriva l’esito: 15 nonnini positivi 6 negativi.

Finito qui Lei penserà…..e no caro Presidente,

-ad oggi la “procedura COVID” è stata inviata solo per due nonnini,

-il medico di base di uno degli operatori sottoposto a test ad oggi non ha ricevuto nessuna comunicazione (cioe’ non sa che il suo paziente sia stato sottoposto a tampone)

-i rifiuti speciali( quelli contaminati) non sono stati ad oggi 14 dicembre mai ritirati nonostante le innumerevoli richieste fatte al Comune di Modica.

Le chiedo Presidente come tutto questo sia possibile, come sia possibile chiedere il rispetto delle regole quando ai vari livelli le regole vengono disattese.

Questi fatti sono isolati oppure il sistema burocratico affronta con superficialita’ e irresponsabilta’ l’emergenza COVID rivelandosi inefficiente?

Forse un maggiore controllo esteso potrebbe aiutare?

Grazie Presidente, resto a Sua disposizione pe ogni eventuale chiarimento ma resto soprattutto in attesa di una sua gradita risposta.

Buon lavoro

Patrizia Terranova

Salva