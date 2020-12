Intitolare l’ospedaletto di Pozzallo a Saverio Armenia

Intitolare l’ospedaletto di via Napoli a Pozzallo a Saverio Armenia, infermiere professionista pozzallese, venuto a mancare in questi giorni causa Covid. Lo ha chiesto all’amministrazione comunale Giovanni Scala.

“I professionisti sanitari, infermieri, medici, personale socio-sanitario, per mesi e mesi sono stati al centro dell’opinione pubblica, a tratti anche elevati ad “eroi” in quanto in prima linea sul fronte dell’emergenza sanitaria che ha travolto il Paese – dice – pur avendo svolto in realtà il lavoro che caratterizza la loro professione e il loro impegno deontologico-morale fra loro anche il nostro concittadino Saverio Armenia. Il Coronavirus non ha risparmiato neanche il mondo sanitario: si è assistito e si assiste ancora oggi , purtroppo, alla fredda e giornaliera conta dei decessi e dei contagiati nella popolazione e nel personale medico – infermieristico. Saverio, non solo durante la pandemia, ma da sempre ha lavorato con umiltà, serietà, puntualità e professionalità per dare una mano a tantissimi pazienti. Non sono a conoscenza di chi sia la competenza e la proprietà dell’immobile di via Napoli a Pozzallo gestito dall’Asp di Ragusa, ma credo che Saverio meriti ciò per essere ricordato come esempio di vita dalle nuove e future generazioni di Pozzallo”.

