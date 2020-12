Info-point a Cava Ispica, arrivano i fondi

Il GAL Terra Barocca ha notificato al Comune di Ispica il Decreto di impegno che consentirà di richiedere immediatamente l’anticipo del 50% del contributo concesso per la realizzazione a Cava Ispica di un info-point, con annessa sala museo nei locali dell’ex Mattatoio Comunale, per la spesa complessiva di 137.296,73 euro nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2014 – 2020. Il progetto è stato redatto dal progettista Mark John Cannata.

Inoltre sempre il GAL Terra Barocca ha pubblicato il Decreto per la segnaletica turistica, per il portale della destinazione e per la comunicazione online, che unitamente all’info-point darà una notevole spinta al settore turistico ispicese.

Entrambi i progetti sono stati seguiti particolarmente nella fase di decretazione dall’Assessore Giuseppe Barone considerata la complessità amministrativa.

