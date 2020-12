Liquidato il contributo ai promotori dei centri estivi di Scicli

L’assessorato ai servizi sociali e al Benessere di Comunità del Comune di Scicli ha provveduto a liquidare la somma complessiva di 74 mila euro ai soggetti privati che la scorsa estate hanno attivato i centri estivi per i bambini fra i 3 e i 14 anni nel Comune di Scicli.

L’estate è un periodo dell’anno in cui non c’è scuola e la giunta Giannone ha pensato di dare opportunità formative e di svago ai bambini e da qui è nato il progetto dei centri estivi.

Il settore benessere di Comunità del Comune ha ora liquidato il contributo ai privati che hanno aderito al bando comunale, proponendo attività formativa, di animazione e di svago.

