Ragusa. Avviso pubblico emergenza COVID. Aiuti a sport e cultura

Il Settore sport e cultura del comune di Ragusa rende noto che è stato pubblicato l’avviso finalizzato al sostegno delle imprese che operano nell’ambito dello sport e della cultura con sede legale ed operativa, risultante da comunicazione camerale, nel territorio comunale dal 1 marzo 2020.

Tra i requisiti richiesti per potere richiedere il beneficio economico quello di essere in attività alla data dell’11 marzo 2020 ed alla data di inoltro della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Gli operatori appartenenti al settore sport ( ADD/SSD/EPS) dovranno dichiarare di essere regolarmente iscritti nel registro CONI o nel registro parallelo del CIP alla data del 31 ottobre 2020 e di essere in regola con le autorizzazioni sanitarie ed amministrative per lo svolgimento delle attività dichiarate.

Per quanto concerne invece le associazioni e le fondazioni che operano nel settore culturale, ciascun soggetto può presentare domanda di contributo esclusivamente in modalità singola e non in forma associata tra più soggetti. Qualora più soggetti abbiano sostenuto costi per la medesima attività, ciascun soggetto dovrà presentare domanda per i costi dallo stesso direttamente sostenuti.

La richiesta di sostegno economico sia per il settore sport, sia per quello cultura, dovrà essere inviata dal soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale, sottoscritta con firma elettronica entro e non oltre le ore 12 del 17 dicembre 2020 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa,gov.it La domanda potrà essere presentata anche all’ufficio protocollo del Comune allegando una fotocopia del documento di identità.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere in orari di ufficio al Settore sport e cultura tel. 0932/676600 o inviare una e-mail al seguente indirizzo: f.morgante@comune.ragusa.gov.it

