Ragusa.Martedi disservizi idrici in alcuni quartieri della città

Il Settore V – Politiche ambientali ed energetiche del comune di Ragusa, rende noto che a causa di lavori di manutenzione straordinaria in emergenza delle condotte di adduzione dei pozzi I, I 1, e I 2 confluenti all’impianto di sollevamento idrico Lusia, martedì 15 dicembre prossimo si dovrà operare un fermo all’impianto di sollevamento idrico di contrada Lusia per la riparazione delle predette condotte.

Per questo motivo nella stessa giornata e nelle 48 ore successive allo stacco si potranno verificare disservizi alla distribuzione idrica nei seguenti quartieri:

Quartiere Croce ( via Di Vittorio, via Ducezio, Via Grasso, Trivio Cucinello, via Carducci, via Archimede e zone limitrofe);

Quartiere Cappuccini ( via Dante, Via Marsala, via Ing. Migliorisi, via Maqueda, viale Ten. Lenae, e vie limitrofe);

Quartiere Palazzello ( Via della Costituzione, Via E.C. Lupis, via Torricelli, viale N.Colajanni, viale dei Platani, via dei Frassini, via delle Betulle, via del Faggio, via dei Pini, via Polo Vetri, via Plebiscito e vie limitrofe).

Tale disservizio interesserà anche l’approvvigionamento idrico della Casa Circondariale di via G. Di Vittorio e l’Ospedale M.P.Arezzo.

