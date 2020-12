Modica. Il calendario dei prossimi screening di massa

Decisi i prossimi appuntamenti per lo screening di massa a Modica organizzati in collaborazione con l’Asp.

Domenica 13 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 aperto a tutti con la formula “drive in” presso Protezione Civile c.da Michelica.

Da lunedì 14 a venerdì 18 appuntamento riservato esclusivamente ai modicani che rientrano in Città da fuori regione. Orario 16.00 – 19.00 presso Palazzo S.Domenico.

Il Sindaco Abbate ricorda che è obbligo per tutti coloro che rientrano in Sicilia dopo essersi allontanati per più di 4 giorni, registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it e sottoporsi al tampone.

Sabato 19 e domenica 20 nuovamente screening di massa presso la Protezione Civile. Lunedi 21 e martedì 22 presso Atrio Comunale riservati a chi rientra a Modica

