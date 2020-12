Bimbo abbandonato a Ragusa. La mamma lo rivorrebbe?

La mamma del neonato abbandonato in Via Saragat a Ragusa, rivorrebbe il figlio. Questo, almeno, quando ha anticipato mercoledì il giornalista Giuseppe Di Tommaso, durante il collegamento con la trasmissione della Rai “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano. Nel corso del collegamento, Di Tommaso ha detto che durante l’interrogatorio di garanzia, la 41enne modicana avrebbe dichiarato di essere pentita e di rivolere il figlio, attualmente in affidamento ad una famiglia fuori provincia. L’interessata, com’è noto, è indagata mentre il macellaio che aveva denunciato il ritrovamento e che, nei fatti, aveva avuto una relazione con la donna, si trova agli arresti domiciliari.

