Modica: Drive-in, oggi 504 tamponi e 3 positivi

Sono 504 i tamponi effettuati oggi durante l’ultima tornata dello screening di massa in modalità drive-in a Modica con 3 positivi di cui una bambina della scuola “Raffaele Poidomani”.

Anche questa settimana il drive-in continuerà a Modica in via eccezionale in C. da Michelica nella zona artigianale, eccezionalmente nella sola giornata di Domenica 13 dicembre dalle 8:30 alle 13:30, al fine di consentire a quanti non sono riusciti ancora a farsi il tampone di approfittare di un ‘altra data utile messa a disposizione dal Comune di Modica e dell’Asp n. 7 di Ragusa.

