Messa della notte di Natale. Staglianò: “Discussioni poco utili”

“In questi giorni in cui ci prepariamo al Natale, in cui inutilmente si discute dell’orario della Messa di mezzanotte, siamo chiamati a ritrovare, nella povertà come apertura all’altro, la spinta e la capacità di rinnovare il grande miracolo dell’amore, che ha come primo gradino la giustizia e diventa efficace se l’impegno è corale». Lo ha detto il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, in occasione della Giornata mondiale della disabilità, richiamando le istituzioni e le comunità «perchè diano risposte pronte e adeguate.

«Dobbiamo ritrovare lucidità, lungimiranza, cuore, e sempre partire dai più deboli – scrive il presule – per custodire quel bene comune che ci qualifica come uomini e come cristiani. In questa crisi bisogna innanzitutto proteggere i più fragili: «Faccio mio l’appello – aggiunge il presule – perchè la crisi non diventi motivo per dimenticare i più vulnerabili, e continuerò a interpellare le istituzioni e le comunità perchè si diano risposte pronte e adeguate. L’impegno della nostra Chiesa, peraltro, ha già dato luogo nel tempo a tanti segni, non solo di attenzione, ma anche di protagonismo dei diversamente abili».

Dai Superabili di Avola ad Agape di Pachino ai Piccoli fratelli di Modica a Casa Tobia di Noto. «Ogni volta, insieme al segno – conclude il vescovo – si è attivato un passo in avanti: si è riusciti a superare barriere culturali e architettoniche; si è data dignità, nel riconoscimento che tutti siamo diversi e al tempo stesso uguali; si sono coltivati anche sogni e speranze. E nelle nostre comunità parrocchiali in genere i diversamente abili sono a casa loro e voluti bene»

