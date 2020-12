Vittoria, Comiso ed Acate non sono più zone rosse

Vittoria, Comiso ed Acate, così come altri sette Conuni Siciliani non sono più “zone rosse” in Sicilia, istituite dal governo regionale fino a ieri, per far fronte alla crescita dei contagi in alcuni paesi. Gli altri Comuni sono Bronte e Maniace (nel Catanese), Cesarò e San Teodoro (in provincia di Messina), Misilmeri (nel Palermitano), Camastra (in provincia di Agrigento), Ciminna (in provincia di Palermo) che, pertanto, adesso sono in zona gialla così come il resto della Sicilia. E sempre ieri è scaduta l’ultima ordinanza emanata dal governatore Nello Musumeci.

