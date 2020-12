L’Avimecc Volley Modica torna in campo. Attende il Palmi

Dopo il recupero di metà settimana contro Efficienza Energia Galatina è tempo di tornare in campo e di farlo ancora in trasferta, questa volta in casa della Pallavolo Franco Tigano Palmi. La motivazione è tanta, così come la voglia di riscattare il risultato dell’ultima gara.

La prestazione di Mercoledì ha dimostrato, ancora una volta, che questa squadra è matura e che è in grado di misurarsi con tutte le realtà di questo Girone Blu di Serie A3. Questa volta Bua e la sua squadra puntano a portare a casa anche il risultato in vista di una classifica che fa sorridere l’intera società ed i tifosi per le emozioni che suscita.

C’è tanta voglia di eccellere in questo campionato e di dimostrare quanto si è maturati, voglia di mettersi in mostra e fare tutto quello che è nelle corde del roster per far vedere quanto si è cresciuti e quanto si è maturati dalla stagione precedente.

Sulla gara giocata in quel di Galatina si è espresso mister Bua: “Abbiamo disputato una grande gara, non è mai facile misurarsi con realtà come la loro che nei momenti di difficoltà nostri avevano la possibilità di appoggiarsi su un campione come Giannotti che ci ha un pò tagliato le gambe. La prestazione in ogni caso c’è stata così come si è palesata anche una nostra crescita, quindi accettiamo il risultato e ci prendiamo le buone indicazioni che sono arrivate da questa sfida”.

Sulla prossima gara contro Palmi ha spiegato: “Domenica incontriamo un’ottima squadra che è stata allestita per fare il salto di categoria, quindi sarà una sfida difficilissima. Loro, inoltre, sono fermi da un mese quindi non abbiamo molti dati o partite da studiare. È una sfida che prevedo avrà una fase di studio iniziale prima della vera battaglia. In ogni caso noi siamo pronti e stiamo attraversando un ottimo momento, quindi ci prepariamo al meglio per questa bellissima partita”.

