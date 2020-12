Nei giorni scorsi l’assessore allo sviluppo di comunità e protezione civile del comune di Ragusa, Giovanni Iacono, accompagnato dalla consigliera comunale Corrada Iacono, ha incontrato gli operatori ed i bambini della scuola primaria paritaria ‘Next School’ ai quali la protezione civile ha consegnato un congruo numero di mascherine.

“In città – dichiara l’assessore Iacono – vi sono realtà di eccellenza non solo in ambito pubblico con le scuole dell’obbligo ai quali il Comune fornisce gli immobili, le manutenzioni ed il sostegno delle funzioni delegate ma anche altre eccellenze nelle scuole paritarie come la Next School, le scuole gestite dalle Suore Orsoline e tutte le altre che svolgono attività formative ed educative. Abbiamo trovato una scuola all’avanguardia che attua molte ore di bilinguismo e metodi di apprendimento innovativi. Riteniamo importante l’approccio educativo basato sui valori dell’autostima, dell’empatia, della fiducia, del movimento e gioco, della collaborazione ed interazione, tutti “ingredienti” valoriali di cui c’è una necessità vitale in un momento di sfiducia, rassegnazione, individualismo. La scuola è una agenzia di socializzazione primaria, insieme alla famiglia e alle istituzioni, ed è un bene per qualsiasi comunità investire nella scuola, nell’educazione sana delle giovani generazioni e la comunità si sviluppa nelle diversità, nelle diverse esperienze finalizzate allo scopo della promozione umana, culturale e sociale. L’incontro con i bambini è stato straordinario; intendiamo continuare l’azione di confronto con le diverse realtà educative della città”.

