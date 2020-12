Pd Regionale, Ragusa. Calabrese a capo dipartimento agricoltura

La segreteria regionale del Partito Democratico ha nominato il segretario cittadino di Ragusa, Giuseppe Calabrese, capo dei dipartimenti Agricoltura e Attività Produttive del partito a livello regionale. Si tratta di un importante e qualificato riconoscimento per il segretario ibleo del PD nell’ambito di altrettanti comparti, strategici per la nostra isola.

“Ringrazio il segretario regionale Anthony Barbagallo per la fiducia che mi ha rivolto affidandomi questi incarichi – commenta Calabrese – lavorerò per creare un dipartimento competitivo che possa dare visibilità e lustro alle nostre eccellenze che soffrono in questa fase delicatissima, in una prospettiva futura che sicuramente vedrà il Pd essere forza di governo. Mi impegnerò anche nella protesta laddove l’attuale politica di centrodestra a guida della Regione non comprenda le vere esigenze e le necessità impellenti in un momento difficile per ogni tipo di attività produttiva”.

“In provincia di Ragusa sappiamo l’importanza che riveste il settore agricolo per il nostro sistema economico, ma anche per il resto di Sicilia – conclude Calabrese – ed è per questo che le associazioni di categoria e gli enti locali troveranno nel PD validi e disponibili interlocutori pronti a recepire istanze da poter tramutare il norme attraverso i nostri parlamentari di riferimento al fine di sostenere la crescita del comparto”.

Salva