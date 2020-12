Incidente stradale sulla Modica Mare. Grave un pensionato

E’ di tre feriti il resoconto dell’incidente stradale avvenuto oggi sulla vecchia Modica-mare. Gravissimo un 85enne, T.G., modicano, che è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere contorte dei veicoli coinvolti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Si sono scontrate una Mercedes A 180, condotta dall’anziano e un Nissan Patrol alla cui guida di trovavano un medico modicano 78enne e la sua compagna. Entrambi hanno riportato lievi traumi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

