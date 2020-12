Tempo di recupero per l’Avimecc Volley Modica, la squadra allenata da Bua dovrà affrontare Galatina, in una sfida saltata nelle scorse settimane a causa dell’emergenza Covid19. Due formazioni davvero in forma che promettono grande spettacolo in campo, un monito ed uno spot per tutto il movimento pallavolistico maschile.

La prima della classe darà il massimo per restare in vetta, anche sfruttando il fattore campo aldilà dell’assenza del proprio pubblico sugli spalti. La vittoria non è scontata per nessuna delle due forma-zioni e questo lo sa bene il D.s della squadra modicana, Manuela Cassibba.

Sulla sfida, infatti, ha dichiarato: “Sappiamo bene che sarà l’avversario più ostile che ci si presenterà durante questa stagione, sono primi e non per caso, non avendo ancora perso nemmeno una gara. Conosciamo le due punte di diamante del loro roster, Giannotti ed Elia, due da categorie superiori. Ho vi-sto i nostri ragazzi concentrati e vogliosi, un gruppo che metterà il massimo impegno in questa sfida. Poniamo la massima fiducia nei nostri ragazzi e nel nostro mister, convinti di poter portare punti a casa”.

Salva