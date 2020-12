Ragusa. Leo Club dona albero nella giornata internazionale

In adesione alla “Giornata Nazionale dell’Albero”, i ragazzi del Leo Club Ragusa hanno voluto donare alla città di Ragusa un albero di Cercis Siliquastrum, più comunemente chiamato albero di giuda.

Il progetto in questione vuole ricordare l’importanza degli alberi, non solo per il loro utilizzo estetico, ma anche perché proteggono la biodiversità e purificano l’aria, assorbendo anidride carbonica e restituendo ossigeno.

L’Assessore al verde pubblico del comune di Ragusa, geom. Emanuele Russo, ha accolto con entusiasmo il dono ricevuto dal Club e nella giornata del 26 Novembre scorso si è proceduto alla piantumazione dell’albero in un’aiuola di via Roma.

Presente alla cerimonia, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, i soci del Leo Club Ragusa e una rappresentanza del comune da parte della signora Rizza.

