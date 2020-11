Pozzallo. Luminarie natalizie in forma ridotta per questo Natale

Luminarie natalizie in versione ridotta quest’anno a Pozzallo, come impone la pandemia in corso e non ultimo il buon senso.

Come segnale di buon augurio e di speranza sarà allestito in Piazza Municipio l’albero di Natale, con lo stesso spirito che aleggia nelle famiglie, quello di continuare la tradizione ma, al contempo, limitando all’essenziale i festeggiamenti.

In Piazza delle Rimembranze sarà ubicata una semplice sfera luminosa, simbolo di un augurio planetario, soprattutto alle donne e agli uomini che hanno sofferto o che continuano a soffrire a causa della pandemia.

“Pur se in maniera ridotta, con l’albero di Natale davanti alla casa comunale abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza per l’immediato futuro – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – augurandoci che a breve si possa tornare alla tanto agognata normalità”.

“Ci sarà il momento, speriamo entro pochi mesi – conclude il primo cittadino di Pozzallo – per riprenderci in piena spensieratezza l’allegria della festività”.

