Modica. Rifatto il manto stradale di tre contrade rurali

Sono stati portati a termine i lavori di rifacimento del manto stradale in tre popolose contrade rurali del territorio modicano. Nel dettaglio gli interventi hanno riguardato Contrada S.Filippo- Famagiurgia, Via Zappulla – S.Maria e S.Ippolito – Trebalate. E’ stato rifatto il manto stradale, eliminati dossi e avvallamenti, ripuliti i cigli stradali da sterpaglie e quant’altro ostruiva il passaggio e la vista ai mezzi in transito. “Sono tre popolose zone rurali – commentano il Sindaco e l’assessore alle manutenzioni Belluardo – dove è sempre più intenso il passaggio di automezzi anche pesanti vista la presenza di diverse attività commerciali presenti in loco. Questi lavori rientrano nell’ambito della programmazione del rifacimento dell’enorme patrimonio viario modicano. Via via stiamo cercando di coprire quante più zone possibili andando ad intervenire per prima sulle zone particolarmente ammalorate”. L’opera proseguirà anche nelle prossime settimane in altre zone di Modica.

