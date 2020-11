Nigeria, collassa sistema elettrico al buio 200 mln di persone

L’elettricità nazionale della Nigeria oggi è collassata completamente dopo aver manifestato lunghi intervalli di interruzione, ha affermato il gestore nazionale TCN che da poco aveva ristrutturato tutta le linee elettriche del paese. Sono in corso indagini per stabilire cosa abbia provocato questi inspiegabili e continui scatti-multipli di carenza d’energia, che hanno finito per mandare il tilt l’intero sistema elettrico nazionale, lasciando al buio oltre 200 milioni di nigeriani. I paesi-città di Asce Calabar, Ugwuaji, Makurdi, Jos, Gombe, Yola e Maidugiri, rimangono tuttora al buio.

