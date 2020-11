Regalare un gioiello alla dolce metà? Idee e consigli

Regalare un gioiello alla persona che si ama non è affatto cosa semplice. I fattori da considerare sono davvero tanti ed il rischio di sbagliare è sempre dietro l’angolo. Innanzitutto bisogna considerare il colore che piace particolarmente alla persona che lo dovrà ricevere. Per un gioiello da regalare alla propria fidanzata, oppure alla propria moglie, è importante cercare un gioiello che abbia come tonalità quel colore. Per esempio, per chi ama il blu si possono scegliere zaffiri, ma anche semplici turchesi. Nel dubbio, c’è sempre il colore che va sempre: quello dei diamanti bianchi, cioè incolori.

Stesso discorso per lo stile. C’è chi ama il moderno e i gioielli di design contemporaneo e chi preferisce le forme tradizionali. Anche sei i gioielli di pregio sopravvivono alle epoche storiche e alle mode, un gioiello un po’ meno di pregio dovrebbe almeno essere coerente con lo stile dei monili che la prescelta per il regalo possiede già. In questo contesto potrebbe essere molto utile valutare i gioielli alla moda di brand emergenti che possono avere uno stile davvero innovativo.

E le collezioni? Sono altrettanto importante. Ci sono donne che amano un genere di gioiello e vogliono ripeterlo, con piccole varianti. Per esempio, un anello con diamante, ma anche un semplice orecchino tondo d’oro, o a goccia. Se una donna ha nel cassetto un certo numero di gioielli simili, è probabile non disdegni di riceverne un altro, ovviamente con qualche variante sul tema.

E poi molto dipende dalle occasioni. La collana, ad esempio, è un regalo impegnativo, perché è forse il gioiello maggiormente in vista sull’outfit di una donna. Per questo motivo richiede molta cura e attenzione nella scelta. Stesso discorso per gli orecchini, uno dei regali apprezzatissimi dalle donne di tutte le età. Dalle ragazze alle donne più mature, a seconda dello stile e del modello puoi esaudire qualsiasi loro desiderio.

I gioielli per lui

Il discorso è ancor più complicato se si considera l’universo maschile. Pensiamo ad esempio agli anelli, diventati dei veri e propri must have. È bene però scegliere accuratamente gli anelli da indossare e, soprattutto, adeguati al dito in cui si intende indossarlo. Non tutte le dita, infatti, sono adatte a qualsiasi anello che può avere forme, consistenze e materiali diversi.

Ed i gemelli? Si tratta di accessori che non dovrebbero mai mancare nel guardaroba di un uomo perché donano un tocco di classe, personalizzano l’outfit e valorizzano il fascino di chi li indossa. Molti indossano i gemelli solo nelle grandi occasioni come i matrimoni ma in realtà non si utilizzano solo per questi eventi. Molti indossano i gemelli solo nelle grandi occasioni come i matrimoni ma in realtà non si utilizzano solo per questi eventi. Un uomo di classe li indossa anche in altre occasioni come riunioni aziendali, serate di gala, aperitivi e cene, fino ad indossarli anche giornalmente rendendoli parte integrante del proprio stile.

