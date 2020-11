D’Aquila riconfermato nella FIC per Ragusa.

Venerdì scorso nelle provincie di Ragusa si sono tenute le votazioni per il rinnovo dei comitati Provinciali della Federciclismo Sicilia. Per Ragusa alla guida del Comitato Provinciale Ibleo è stato riconfermato il monterossano Salvatore D’Aquila. In precedenza aveva ricoperto anche la carica di Presidente del Comitato Regionale.

