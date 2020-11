DPCM. Scuole riaprono il 7 gennaio?

Il governo è orientato verso una riapertura delle scuole il prossimo 7 gennaio, a festività concluse, aderendo, dunque, alle pressanti richieste dei presidenti di Regione. Resta però ancora la questione degli spostamenti tra le Regioni, col rientro a casa per Natale, il principale nodo che il governo deve sciogliere in vista del prossimo Dpcm.

Una questione non da poco anche perchè l’esecutivo, considerando il raffreddamento della curva dei contagi, si attende un’Italia quasi tutta gialla per metà dicembre, il che vorrebbe dire – stando alle attuali regole – libertà di spostamento: una mobilità che potrebbe fare da moltiplicatore ai contagi un pò come successe per Ferragosto.

Salva