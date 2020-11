Ragusa. Accertamenti IMU e TASI relativamente al 2015

Il Settore Tributi del comune di Ragusa rende noto che in questi giorni stanno per essere notificati gli avvisi di accertamento relativi all’IMU e alla TASI (la tassa sui servizi indivisibili che è stata introdotta a decorrere dall’anno 2015 e recentemente abolita con decorrenza dall’anno 2020).

Gli atti in questione, in virtù delle modifiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 9/12/2019 all’art. 6 bis del regolamento comunale, possono essere rateizzati fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate mensili di importo minimo comunque non inferiore a 50 euro

E’ possibile, al fine di agevolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, presentare l’istanza di rateizzazione tramite mail a ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it o tramite all’indirizzo pec del Comune di Ragusa protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it o rivolgendosi ai numeri telefonici 09320932676-808-809-810.

