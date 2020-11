Scicli. La raccolta dell’umido slitta a lunedì

In seguito alla indisponibilità di impianti per il trattamento dell’umido in Sicilia, e a seguito della mancata programmazione da parte della Regione Siciliana, che sta facendo scontare a tutti i territori dell’Isola l’assenza di sufficienti impianti per lo smaltimento, tra cui quelli della frazione umida, domani, sabato 28 novembre, nel territorio di Scicli non sarà fatta la raccolta dell’umido.

Il conferimento slitta pertanto a lunedì.

Non possiamo non rilevare infine che a fronte del grande impegno dei Comuni, come il nostro, per alzare il livello della raccolta differenziata, la lentezza del Governo regionale rischia di vanificare tutti gli sforzi dei cittadini e delle comunità locali.

