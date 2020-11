Illuminazione a Modica. Spadaro ne chiede altra

Da alcune settimane alcune contrade di Modica come contrada S.Elena, la strada principale d’ingresso a Frigintini e altre strade vicinali, sono state oggetto di lavori di palificazione e relativa illuminazione pubblica.

Il consigliere comunale di opposizione, Giovanni Spadaro, ha chisto la sindaco se, conformemente a quanto dichiarato nel novembre del 2019, è ancora prevista l’illuminazione pubblica di Contrada Scardacucco-Piano Ceci (Via Pluchino) densamente abitata e della strada Mantegna Itria nonché il piccolo tratto di Via Boccone del Povero, in pieno centro abitato del quartiere Dente.

