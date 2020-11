Successo netto dell’Avimecc Volley Modica contro la Normanna Aversa

Gara molto combattuta tra Avimecc Volley Modica e Normanna Aversa Academy. Le due formazioni hanno chiuso la sfida con un 3-1 a favore della squadra di casa, un risultato più netto di quanto si sia visto in campo, con le due formazioni che hanno giocato punto punto per l’intera gara. Una vittoria importante per la formazione di Giuseppe Bua, sia per il carattere dimostrato che per l’entusiasmo che i giocatori ne ricaveranno.

Il primo set mostra subito l’inerzia della gara, una sfida combattuta fino all’ultimo respiro. La squadra ospite si porta avanti fino al 5-8, con il proseguo ci pensano Chillemi e Busch a spingere fino al 21-18 la squadra di casa, che però non riesce a chiudere la sfida e si è lasciata recuperare fino al 25 pari. Il finale registra il 26-28 e partita subito in salita per i biancazzurri.

Il secondo set continua con un sostanziale equilibrio, ma la squadra ospite sembra spinta dalla vittoria del primo set, con Cester che spinge i suoi fino al 7-8. Bua vuole spronare i suoi e il time out è linfa vitale, al ritorno in campo la squadra di Modica si spinge fino al 16-14. Poi una serie di punti continuano a portare avanti il match in equilibrio, ma la squadra di casa riesce a chiuderla sul 29-27.

Terzo set che vede l’ennesima rimonta di Modica, la squadra di Aversa si affida all’ex della sfida Fortes e ad Alfieri per portare avanti i suoi e spingerli alla vittoria di un altro set. Tulone e compagni, tuttavia, non si lasciano trasportare dal momento negativo ma spingono sull’acceleratore anche grazie alla spinta di Chillemi, mattatore di questo set, e Garofolo. Il finale è di 27-25, fondamentale per il conseguimento del primo punto della sfida.

Il quarto, ed ultimo, set inizia con Modica totalmente distratta, la squadra di Bua lascia il pallino del gioco in mano alla squadra ospite e non riesce a compattarsi lasciando agli avversari un vantaggio importante come quello di 6-12. Bua rinuncia al Time Out e decide di lasciare che i ragazzi possano tornare a trovare la giusta strada attraverso il gioco. Importante l’ingresso in campo di Battaglia che decreta la rimonta della squadra di casa fino al 20-20. Da li l’unica immagine che resta impressa è il muro di Garofolo che chiude le ostilità e porta 3 punti nelle tasche della sua società.

Una vittoria importante che regala morale e che lascia un forte insegnamento, non bisogna mai sottovalutare l’avversario e restare sempre in campo con la testa per portare a casa punti pesanti.

AVIMECC VOLLEY MODICA 3

NORMANNA AVERSA ACADEMY 1

Parziali Set: 26-28, 29-27, 27-25, 26-24

AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 2, Raso 8, Battaglia 4, Martinez 15, Cuti, Chillemi 19, Nastasi (L), Busch 22, Imbesi, Garofolo 9. Allenatore: Giuseppe Bua

NORMANNA AVERSA ACADEMY: Alfieri 3, Calitri (L), Bongiorno, Darmois 19, Fortes 14, Sacripanti 17, Diana 6, Ricco, Cester 18, Bonina 1. Allenatore: Giacomo Tomasello

ARBITRI: Gianluca Cappello – Alessandro Tanai

