“Sportello Centro Ascolto: Piattaforma Jitsi Meet

L’associazione “La casa delle donne” di Ragusa, insieme con Work in Progress e Pink House, nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, organizza per sabato

28 novembre 2020, dalle 10 alle 12 una Piattaforma Jitsi Meet “Sportello Centro Ascolto: un servizio di contrasto ai molteplici aspetti della violenza”. E’ previsto il saluto istituzionale dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, Eugenia Spata. Seguiranno gli interventi di Lisa Iudice, Presidente Casa delle Donne di Ragusa, Pedagogista, che si occuperà di “Il servizio Centro Ascolto e le attività a sostegno delle Donne ”, di Cristina Sanzaro, Presidente Work in Progress-Responsabile CAV Pink House, che tratterà “ L’esperienza del CAV e del progetto Casa Rifugio VI.OLA”, di Gianna Palacino – Avvocato – che su occuperà de “Il Codice Rosso:tutela e norme di contrasto alla violenza di genere”, di Giuseppina Pavone, Presidente della Consulta femminile comunale, che parlerà de “La violenza sulle Donne: una storia senza fine”. Poi sarà la volta di Angela Allegria, Avvocato e Giornalista pubblicista, che tratterà “Il diritto al parto anonimo e la tutela della salute del bambino e della madre”, dell’avvocato Domenico Di Leo (“Quando il Diritto diventa abuso”), di Gianna Dimartino, Vicepresidente Casa Donne Ragusa, Esperta in Politiche del Lavoro e di Genere, Responsabile Ufficio Welfare e P.O UGL Ragusa (“La violenza nei luoghi di lavoro e la violenza ai tempi del Covid-19”). Modererà: Gianna Dimartino,

