Ragusa. Due interventi in mare da parte della Protezione civile

Nel pomeriggio di oggi gli uomini del Presidio Marina della Protezione civile comunale di stanza al porto turistico a seguito di una chiamata al numero verde hanno prestato soccorso ad una giovane surfista che partita dal tratto di spiaggia del Lungomare Mediterraneo, nei pressi del faro, a causa del mare agitato, non riusciva a rientrare a riva.

Il gommone del Presidio Marina con a bordo Salvo Vicari e Giuseppe Diara è prontamente intervenuto per soccorrere la ragazza in difficoltà che è stata raggiunta, recuperata.

Sempre nel pomeriggio di oggi grazie al tempestivo ausilio del personale ormeggiatori del porto turistico e l’assistenza in squadra del personale del Presidio Marina, è stata disincagliata all’imboccatura del porto una imbarcazione a vela nella cui elica del motore si era aggrovigliata una grossa matassa di filo di nailon di un conzo da pesca.

“Mi complimento per gli interventi effettuati con i giovani del Presidio di Marina di Ragusa della nostra Protezione Civile comunale – dichiara l’assessore al ramo Giovanni Iacono. Questo dimostra quanto sia importante mantenere sempre operativo il Presidio di Marina che si è rivelato in più di un’ occasione utile per interventi in mare anche al di fuori della stagione estiva”.

