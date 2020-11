Covid, servizio raccolta rifiuti speciali utenze di positivi

Parte domani il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti speciali di tipo “A” all’interno di utenze in cui sono presenti soggetti positivi al Coronavirus, che sarà svolto dalla TEK.R.A., gestore del servizio di igiene urbana in città.

La raccolta sarà effettuata presso il proprio domicilio da operatori specializzati tutti i giorni a cadenza bisettimanale con ritiro programmato della TEK.R.A. che avrà cura di contattare gli utenti interessati.

Gli operatori metteranno a disposizione appositi contenitori nei quali dovranno essere posti i rifiuti in doppio sacco.

L’utenza in cui sono presenti i soggetti positivi non dovrà differenziare i rifiuti né esporli esternamente, ma tutti i rifiuti del nucleo familiare dovranno essere raccolti in modo indifferenziato in doppio sacco e posti all’interno del contenitore fornito dalla ditta.

Per qualsiasi informazione sono disponibili i seguenti recapiti telefonici nonché indirizzi mail:

tel: 0932/090045 – TEK.R.A.

tel: 0932/514169 – Direzione Ambiente ed Ecologia

mail: vittoria@balestrieriholding.it

mail: dirigente.ecologia@comunevittoria.gov.it

