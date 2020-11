Ragusa. Ritrovato apparecchio di fotocatalisi rubato in ospedale

“E’ stato ritrovato, o meglio è stato fatto ritrovare, il sanificatore per le ambulanze che era stato rubato lo scorso 17 novembre da un locale del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa”. A dirlo è il consigliere comunale Carmelo Anzaldo dopo avere ricevuto, in proposito, comunicazione dal responsabile regionale del servizio prevenzione e protezione della Seus che gestisce il servizio 118 della Regione Sicilia. Anzaldo chiarisce che l’apparecchio risulta essere danneggiato ma che comunque lo stesso potrà essere riparato dopo un intervento che potrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro. “Ricordiamo che il valore del dispositivo che agisce in fotocatalisi – prosegue Anzaldo – ammonta a 3.500 euro e che, dopo il furto, lo stesso dottor Lombardi si era premurato di farne subito avere un altro agli operatori del 118 dell’area iblea. Il sanificatore rubato è stato ritrovato in una tenda esterna al Pronto soccorso dell’ospedale. Evidentemente, come afferma anche il dottor Lombardi, lo sdegno sollevatosi per la censurabile azione è stato tale da avere spinto chi ha effettuato questo gesto a farcelo ritrovare. Anche la Giunta municipale, venuta a conoscenza dell’episodio, si era allertata. E il sindaco Peppe Cassì, durante l’ultima riunione dell’esecutivo cittadino, aveva manifestato la volontà di individuare le somme per comprarne uno nuovo. Per fortuna, non ce n’è stato di bisogno. Speriamo, comunque, che episodi del genere non si ripetano più”.

