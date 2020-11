Avis Provinciale Ragusa: “Venite a donare il plasma”

Già la scorsa settimana il direttore del SIMT – Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Giovanni Garozzo, assieme a Pietro Bonomo, responsabile sanitario dell’AVIS, hanno inviato un comunicato PER I DONATORI PERIODICI della rete provinciale dei punti di raccolta AVIS.

L’avviso informa che coloro i quali hanno contratto l’infezione da Coronavirus con formazione di anticorpi, documentata dalla positività del test sierologico e dalla negatività del tampone nasofaringeo, possono effettuare la donazione del plasma, a favore dei pazienti in fase di malattia, prenotando l’accesso presso le proprie sezioni AVIS dopo aver concordato con le segreterie giorno ed orario.

Nello stesso comunicato si chiedeva ai CONVALESCENTI NON DONATORI che hanno contratto l’infezione da Corona Virus e che, dopo la guarigione, hanno documentato la presenza sierologica di anticorpi anti Covid 19 e tampone nasofaringeo negativo, di candidarsi alla donazione di plasma iperimmune. Chiaramente, dopo avere effettuato preliminarmente tutti i test riservati agli aspiranti donatori e il test sierologico per anticorpi anti Covid 19.

Pertanto, i convalescenti in buona salute, di peso superiore a 50 KG, di età tra i 18 ed i 65 anni, possono contattare le segreterie Avis per fissare un appuntamento finalizzato alle pratiche di iscrizione AVIS che comprendono: visita medica, ECG, prelievo per tutti test di legge e la ricerca anticorpi anti Covid 19. In caso di idoneità alla donazione si concorderà direttamente con le varie sedi AVIS la data della donazione.



Per le prenotazioni ci si può rivolgere a tutte le sezioni AVIS

Salva