Test Covid. Modica, Abbate denuncia esiti manipolati in rete

Sugli esiti dei tamponi Covid, effettuati in Drive In nell’area della Protezione Civile nella zona artigianale, arrivano all’ente segnalazioni secondo le quali all’utenza pervengono messaggi con esisti errati e quindi manipolati.

Il sindaco, quale massima autorità sanitaria a Modica, lancia l’allarme e chiarisce che l’esito dei tamponi per il Covid test ha procedure ben precise: se è positivo viene data la comunicazione telefonica al cittadino e l’esito viene consegnato successivamente “brevi manu” alla persona interessata.

Se l’esito è negativo non viene fatta telefonata alcuna e la persona interessata può ritirare dal medico curante l’esito. Da precisare che l’ente da domenica 22 novembre scorsa non ha inviato alcuna comunicazione informatica in ordine allo screening effettuato.

“E’ veramente paradossale e inquietante quello che mi è stato segnalato – commenta il sindaco Ignazio Abbate-, qualche irresponsabile privo di scrupoli si prende l’iniziativa di inviare messaggi in rete all’utenza manipolando gli esiti dei tamponi creando allarmi ingiustificati ed è per tale ragione che invito l’utenza a stare in guardia da queste false comunicazioni. Ho già dato mandato alla avvocatura comunale di redigere una denuncia specifica da inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.”

