Smaltimento rifiuti pozzallesi positivi. Ammatuna vince battaglia

La lunga battaglia, portata avanti a tutti i livelli istituzionali dal Sindaco di Pozzallo Ammatuna, a proposito della grave inefficienza relativa allo smaltimento a domicilio dei rifiuti speciali degli utenti positivi al COVID-19, ha dato i suoi frutti.

Dopo aver interloquito sull’argomento con l’Assessore Regionale alla Sanità e con il Direttore Generale dell’Asp di Ragusa, dopo aver minacciato il ricorso all’Autorità giudiziaria se non fossero intervenuti nell’immediato cambiamenti per la risoluzione del caso, finalmente l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha approvato, con effetto immediato, una convenzione con il Comune di Pozzallo per la gestione dei rifiuti speciali per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, facendosi carico delle spese relative.

“Finalmente la mia proposta all’Asp di delegare ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali degli utenti positivi al Covid-19 è stata accettata – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – ciò significa che potremo risolvere il disservizio esistente e dare risposta alle persone che già versano in uno stato di difficoltà, al quale non può certamente aggiungersi anche la convivenza con i rifiuti”.

