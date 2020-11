Modica. Sono uscite le prime estetiste “qualificate” Euroform

Al termine di una brillante prova pratica, 19 studentesse del Corso di Estetica presso la sede di Modica dell’Euroform hanno ottenuto la qualifica professionale. L’esame pratico, che per ragioni di Covid, doveva tenersi al termine dell’ultimo anno scolastico è stato possibile tenerlo di presenza solo la scorsa settimana. Dopo aver superato la prova teorica sulle materie di base (italiano, inglese, matematica), le studentesse si sono cimentate in quella che è considerata la prova più importante: la prova pratica. Guidate dalle loro docenti di settore, si sono ben districate nonostante il lungo periodo di inattività a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. Non è stato assolutamente facile per loro riprendere “confidenza” con gli attrezzi del mestiere ma nonostante ciò, hanno dimostrato di aver pienamente assimilato le nozioni studiate in questi anni. Adesso per loro comincia il quarto anno didattico che le porterà al conseguimento dell’abilitazione professionale.

