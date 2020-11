Modica. Ritiro a domicilio dei RSU dei soggetti in isolamento

Da mercoledì 25 novembre p.v. sarà il Comune di Modica, attraverso il servizio IGM, a ritirare a domicilio i rifiuti solidi urbani nelle abitazioni di tutte quelle persone, affette da Corona virus, in isolamento e quindi impossibilitati ad uscire dalla propria dimora.

Una delibera della direzione generale dell’ASP, era la Regione l’ente preposto a garantire il servizio di raccolta a domicilio, ha dato il via libera a quei Comuni che hanno espresso la disponibilità a curare il servizio di raccolta dei rifiuti – Modica è stato uno dei primi a farlo- per i soggetti attualmente in isolamento .

