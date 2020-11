Il Comune di Ragusa mercoledi si illumina di rosso e arancione

La sera di mercoledì 25 novembre il prospetto del Comune di Ragusa sarà illuminato in rosso e arancione in occasione della Giornata Internazionale per il Contrasto alla Violenza sulle Donne.

A disporlo è stato il sindaco Peppe Cassì che ha dato il proprio assenso ad una richiesta della Consulta Comunale Femminile e della Consulta comunale Giovanile che hanno proposto al Capo della civica amministrazione di illuminare con i colori simbolo della Giornata, Palazzo di città.

I due organismi consultivi comunali, non potendo organizzare in occasione di tale ricorrenza delle iniziative pubbliche, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica con un un foglio informativo, che si allega al presente comunicato, e con un messaggio di seguito riportato.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne, la Consulta comunale Femminile e la Consulta comunale Giovanile, come già avvenuto lo scorso anno, vogliono esprimere la propria vicinanza nei confronti delle donne che subiscono quotidianamente ogni tipo di violenza (fisica, sessuale, psicologica). Vogliamo ribadire proprio a tutte le donne un messaggio chiaro e semplice: non siete sole, perché “Esistono mani che aiutano e orecchie che ascoltano.” Quest’anno inoltre vogliamo portare avanti una azione di comunicazione e divulgazione dei contatti di emergenza, nazionali e locali, attraverso un foglio informativo, realizzato nel segno dell’arte e della bellezza, per il quale abbiamo coinvolto l’artista Elisa Alescio, del Collettivo Ocra. Il foglio informativo è uno strumento di diffusione e conoscenza sia del contatto di emergenza nazionale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, sia i contatti delle Associazioni presenti sul territorio ragusano, che quotidianamente da anni lavorano al fianco delle donne. La Consulta Femminile e la Consulta Giovanile si impegnano a fornire la massima diffusione dei contatti e sperano in una pronta e attiva condivisione da parte di tutta la comunità ragusana.

Riteniamo pertanto utile fornire tutti i contatti utili al servizio delle donne.

Numero di telefono 1522, il servizio è gratuito, anonimo e attivo 24 h su 24, Sul sito internet www.1522.eu è possibile chattare direttamente con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. E’ possibile scaricare anche l’App 1522 sul cellulare e chattare in maniera anonima e sicura con le operatrici, avviare una chiamata, leggere consigli. L’app della polizia YouPol per segnalare casi di violenza sulle donne. Le segnalazioni anche in forma anonima consentiranno la geo-localizzazione in modo da offrire un concreto supporto alle donne in pericolo

Contatti locali:

CENTRO ANTIVIOLENZA

Centro antiviolenza “Il pettirosso” RAGUSA

Centro affiliato alla Rete nazionale anti Violenza e anti Stalking 1522

Contatto tel. 0932 19.11.744 – 388 6544106 e 328 12.400.80

Telefono cellulare per l’utenza: 333 66.43.43.9

SPORTELLI ASCOLTO

Sportello Ascolto “La Casa delle Donne” RAGUSA

Aderente alla Rete Regionale “Gruppo Zero” della Rete Nazionale Reama e Gruppo Grevio.

Partner del Centro Antiviolenza “Work in Progress” di Floridia (SR) iscritto e accreditato Regione Sicilia e al 1522

Contatto tel. 334-18.60.264 – E-mail: lacasadelledonnerg@libero.it

Sportello Donna Antiviolenza RAGUSA

Contatto tel. 333/105.108.4 (assgruppod@gmail.com)

Salva