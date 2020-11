Covid a Vittoria. Morto il farmacista Rosario Guastella

E’ deceduto il farmacista vittoriese Rosario Guastella. Aveva contratto il coronavirus. L’annuncio è stato fatto dalla commissione straordinaria che amministra il Comune, Il professionista non aveva dispensato medicinali e consigli ai suoi clienti e non solo in piena pandemia. Dopo i primi sintomi, era stato sottoposto a tampone con esito positivo. Dopo il ricovero in ospedale è, purtroppo, deceduto.

Salva