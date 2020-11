On. Nino Minardo. Misure a tutela degli affittuari e proprietari

Un fondo per aiutare le categorie produttive che gestiscono attività commerciali ed artigianali a pagare gli affitti dei locali. E’ quanto ha chiesto l’Onorevole Nino Minardo al Presidente del Consiglio, ai Ministri Sviluppo Economico e Infrastrutture considerato che l’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus sta incidendo pesantemente, oltreché a livello sociale e sanitario, anche sulle attività economiche. I provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura degli esercizi commerciali nel fase del lockdown ed ora con i DPCM di ottobre e novembre che impongono in alcune Regioni la chiusura anticipata ed in altre la chiusura totale di bar, ristoranti ecc. accentuerà la crisi dei vari settori che non possono svolgere la propria attività di impresa e, con essa, di trarre i proventi con cui pagare i propri debiti, tra i quali quelli relativi ai contratti di locazione dei locali ove operano, fatto che mette in difficoltà anche i proprietari dei locali. In ogni provvedimento relativo agli aiuti per le diverse categorie produttive, imprenditoriali, commerciali e artigianali non si è pensato ai proprietari locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito di locazione. Per questo, conclude Minardo, ho chiesto che venga istituto un fondo che aiuti le attività a pagare gli affitti in modo tale che anche i proprietari possano essere ristorati perché anche loro penalizzati dalla grave crisi economico sociale in atto.

Salva