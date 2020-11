L’AISF ODV avvia una campagna di raccolta fondi “natalizia”

L’Associazione AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) è un’associazione “di malattia” senza finalità di lucro che riunisce pazienti, medici, familiari, amici, professionisti e volontari, con esclusive finalità di solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico. La nostra associazione è alla ricerca di sostegno economico da parte di aziende che condividano i valori dell’impegno sociale e vogliano avviare assieme ad AISF campagne di sensibilizzazione sulla patologia, ricevendo tutta la visibilità ed attenzione mediatica che AISF sarà attenta a garantire. “In questa fase – spiega Enrichetta Guerrieri, Responsabile Sezione Ragusa AISF (nella foto) – abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi “natalizia” che servirà a finanziare un progetto ch eprevede la creazione di un’applicazione di telemedicina e telemonitoraggio, in collaborazione con la UOC di Reumatologia dell’Ospedale Sacco di Milano, per attivare il monitoraggio della sintomatologia dei pazienti fibromialgici. L’App qui presentata è il primo progetto italiano strutturato di teleassistenza e telemonitoraggio sanitario per i pazienti con sindrome fibromialgica. Si potrà con ess agarantire un’assistenza e un monitoraggio continuativo per le principali problematiche della FM, aumentando la qualità della vita e la soddisfazione dei pazienti e dei loro famigliari, senza gravare sul bilancio della sanità pubblica”. Scopo ultimo e necessario di tale prassi è responsabilizzare maggiormente il paziente, perché chi è affetto da una patologia cronica non solo deve imparare ad essere indipendente e ad avere un ruolo attivo e positivo nei confronti della propria condizione, ma può essere monitorato efficacemente effettuando un numero minore di visite specialistiche annuali. “Ci auguriamo che le aziende possano contribuire, con un’erogazione liberale destinando ad AISF ODV una donazione o parte del ricavato di un prodotto scelto per la campagna, ma anche dando visibilità al progetto e sensibilizzando attraverso i loro canali. Sarà cura di AISF ODV comunicare i nominativi e ringraziare pubblicamente le aziende che prenderanno parte alla campagna. Ci auguriamo inoltre – conclude Guerrieri – che anche le singole persone, comprendendo il valore di questo progetto, vogliano sostenerlo con una donazione. Per donare si può andare sul sito www.sindromefibromialgica.it e cliccare sull’icona della campagna“Con un’App accanto è tutto più semplice”. AISF ODV accoglierà con grande entusiasmo ed apprezzamento qualunque importo erogato. Siamo infatti convinti che basta poco, da parte di tanti, affinché una piccola goccia possa trasformarsi in mare”!

