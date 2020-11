Territorio Ragusa su asfaltatura vie cittadine e comunicazione

“Buoni gli interventi per l’asfaltatura delle vie cittadine, un programma corposo, ma tardivo, che ha richiesto anche un impegno notevole in termini economici.

Una serie di interventi inevitabili per lo stato in cui si trovano molte vie cittadine che, da molto tempo, sono in stato di abbandono in quanto a pavimentazione stradale”

È il segretario cittadino di Territorio Ragusa, Michele Tasca, che non può fare a meno di valutare positivamente il piano di interventi ma sollecita un impegno ancora maggiore in vista della stagione invernale:

“Occorrerebbe accelerare il piano, in quanto ci sono molte vie cittadine in condizioni disastrose e l’imminente arrivo della stagione invernale non può che rendere la situazione più critica.

Da troppo tempo non si interviene in maniera seria, ma una volta iniziato questo programma di rifacimento delle strade, servirebbe procedere con maggiore velocità.

Sono tante le vie che hanno bisogno di interventi e lo si desume dai commenti al post sulla pagina facebook del sindaco Cassì: le segnalazioni riguardano via Duca d’Aosta, via Belle, via Libertà, via Pergolesi, via Madrid, via Aldo Moro, via Scalo Merci, via Fratelli Bandiera, vi Orso Mario Corbino, via Tidona, via Salvatore, la via G.B.Odierna la via IV novembre, senza parlare di molte strade di Marina di Ragusa e delle contrade, oltre a molte rotatorie dove il manto stradale è particolarmente sollecitato.

Mi sono limitato a riprendere le vie evidenziate nei commenti, non ho voluto aggiungere altro, per significare come la situazione messa in evidenza non sia frutto della voglia di criticare da parte delle opposizioni ma rappresenti il sentire comune di tanti cittadini che, spesso, vivono giornalmente a contatto con situazioni intollerabili.”

Conclude Michele Tasca: “Dalla comunicazione sui social emergono i commenti che aiutano a creare quel fronte comune che vuole sollecitare interventi nell’interesse generale e non per pura critica strumentale.”

Al riguardo, però, il segretario cittadino di Territorio non può esimersi da un rilievo importante: ”Per quanto riguarda la comunicazione del primo cittadino sui social, serve più attenzione, forse da parte di chi si occupa materialmente dei contenuti dei post.

Mettere fra gli interventi di asfaltatura, con sottinteso richiamo all’attività dell’amministrazione, quelli attuali di via Carducci e della zona artigianale, non è del tutto opportuno, come ci hanno segnalato pare che i lavori della zona artigianale siano frutto di un appalto del 2017, oggetto di un lungo contenzioso, solo ora sbloccato e diventato operativo, quindi lavori disposti dalla precedente amministrazione.

Quanto ai lavori per via Carducci, segnatamente dal viale del Fante alla via Fratelli Bandiera, pare siano lavori che sta eseguendo l’ENEL. Questi particolari sarebbe meglio chiarirli.”

