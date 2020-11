Si stacca un pezzo del costone sulla Modica-Ragusa

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per eliminare momentaneamente il pericolo sulla ex SS. 115 Modica-Ragusa, la strada che conduce a Ibla, in Contrada Piano Ceci. A causa delle forti piogge della notte, si è staccato un pezzo del costone che sovrasta l’arteria. La prima avvisaglia si era avuta con il crollo di piccoli sassi, poco dopo è venuta già un pezzo consistente di roccia.

