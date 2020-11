Vittoria rimane zona rossa. Nuova proroga fino al 25 novembre

Nuova proroga, fino al 25 novembre, per la zona rossa di Vittoria. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, tenuto conto del rapporto dell’Asp di Ragusa, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, ha firmato l’ordinanza che conferma il comune ibleo off limits. Le restrizioni adottate per limitare il contagio del coronavirus, sono quelle disposte il 2 novembre e già prolungate di una settimana lo scorso 10 novembre.

Salva