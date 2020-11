Ragusa in movimento chiede sospensione mercato del mercoledì

“Alla luce del costante aumento dei contagi nella nostra città e considerate le varie ordinanze emesse finora dal sindaco, non sarebbe il caso di sospendere il mercato settimanale del mercoledì che, per forza di cose, diventa occasione di assembramento e che risulta essere poco semplice da monitorare per la sua estensione?”. E’ l’interrogativo che il presidente dell’associazione politico-culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, rivolge all’indirizzo dell’amministrazione comunale dopo avere preso atto che fino a mercoledì scorso la situazione è risultata abbastanza problematica. “Ma proprio fino a mercoledì scorso – continua Chiavola – il numero dei contagi, nella nostra città, era molto più basso. Mentre, adesso, siamo a circa 600 soggetti positivi e quindi non possiamo fare finta di nulla e, secondo noi, è necessario eliminare tutte quelle occasioni che, volutamente o involontariamente, possono creare occasioni di contagio. Tra l’altro, proprio di recente, il sindaco ha emanato un’ordinanza che riguarda la grande e la media distribuzione. Ci chiediamo che cosa ci sia di diverso nel caso di un mercato settimanale in cui si registra, comunque, un consistente afflusso di persone. Secondo noi, è da evitare assolutamente un appuntamento che può generare rischi da non sottovalutare. Anzi, riteniamo che siano parimenti pericolosi anche i mercatini di quartiere che allo stesso modo si tengono una volta alla settimana. Anche questi, secondo noi, sono da sospendere almeno fino a quando non ci sarà un rallentamento del numero dei contagi”.

