Ragusa. Comune trattiene 20% a cooperativa servizi cimiteriali

Il Comune di Ragusa ha trattenuto il 20% sull’imponibile della fattura relativa alla liquidazione del mese di ottobre scorso alla cooperativa che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali. A darne comunicazione il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola. “Tale somma, che ammonta a circa 5.900 euro – chiarisce Chiavola – è stata trattenuta dopo che la cooperativa in questione non ha ritenuto opportuno assecondare la diffida dell’ente di palazzo dell’Aquila relativamente al fatto che cinque dipendenti, dall’1 ottobre scorso, sono stati posti in Cassa integrazione. Era stato lo stesso sindaco, durante un incontro con il personale dipendente della coop, a dichiarare che ci si sarebbe mossi in questo senso a tutela dei lavoratori posti in Cassa integrazione. Visto che le somme in questione sono state detratte proprio per i lavoratori messi in Cig, ci chiediamo in che modo, dal punto di vista procedurale, queste risorse saranno materialmente trasferite nei conti correnti del personale in questione. Tra l’altro, al contrario di quanto aveva affermato la cooperativa, pur rilevando che la pratica della Cig non è legittima, come tra l’altro risulta dal parere dell’Avvocatura del Comune, non è stata effettuata neppure la rotazione del personale posto in Cassa integrazione: ci chiediamo, quindi, quanto dovrà perdurare questa situazione che sta creando pesanti difficoltà ai lavoratori in questione e di riflesso alle loro famiglie. Sollecitiamo, dunque, l’Amministrazione comunale a fornire delle risposte specifiche sulle richieste sollevate dal nostro partito”.

