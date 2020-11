RTP nelle slot-machine ma conta il divertimento

Divertirsi e vincere alle slot machine è possibile, altrimenti questo gioco non avrebbe attraversato indenne quasi un secolo e mezzo. Dalle macchine con rulli e leva, alle prime video slot nei casinò di Las Vegas, alle moderne slot online e VLT, i cambiamenti sono stati tanti. Ma il senso del gioco rimane sempre quello: formare combinazioni vincente per ottenere dei premi.

A chi sostiene che alle slot machine sia impossibile vincere, si può rispondere facendo riferimento alla matematica e al calcolo della probabilità. Le moderne slot online e VLT infatti funzionano grazie a un software regolato da un algoritmo. Tale algoritmo, contiene un generatore di numeri casuali, detto “RNG”. Questo è realizzato in modo da assicurare la casualità dei risultati e la loro imprevedibilità. Quando clicchiamo sul tasto spin le combinazioni vincenti che appaiono sullo schermo sono determinate da questo software, e non sono prevedibili né manipolabili. Dunque giocare alle slot machine è sicuro, perché nessuno può manipolare i risultati, e al tempo stesso è anche possibile vincere.

<h2>Si vince davvero alle slot machine?</h2>

Chi non è esperto di gioco d’azzardo online e di slot machine può avere l’idea che vincere sia un’eventualità rara. In realtà non è così. Lo stesso algoritmo che determina i risultati casuali fa sì anche che una determinata percentuale dei soldi giocati venga restituita in premi al giocatore. Siamo parlando dell’indicatore RTP, ossia Return to player, che indica in che percentuale i soldi giocati vengono redistribuiti sotto forma di premi. In Italia le slot machine online legali e le videolottery online devono garantire un RTP superiore al 90%. Questo vuol dire che sul totale dei soldi giocati soltanto il 10%, o meno, ritorna al casinò e rappresenta il vantaggio del banco. Considerando che vi sono online slot-machine con RT P superiore al 98%, si comprende come vincere non sia poi così difficile.

Si può dunque partire dal RTP, un valore che viene reso noto sia dei produttori delle slot sia dei casinò online che le propongono. Molti casinò accanto alla RTP teorico dichiarato dai provider pubblicano anche risultati dei giochi e l’RTP reale. In questo modo possiamo capire facilmente come si comporta davvero una slot. La trasparenza riguardo alle informazioni relative a una slot è uno degli elementi a garanzia della sicurezza dei giocatori.

<h2>Vincere e non vincere: il gioco come divertimento</h2>

Trattandosi di un gioco d’azzardo sottolineiamo che non vi è alcuna garanzia. Se siamo nuovi nel mondo del gioco online e delle slot-machine e delle videolottery, potremmo lasciarci guidare da ciò che fanno altri giocatori. Molti casinò hanno una sezione delle slot più popolari, darvi un’occhiata potrebbe aiutarci a selezionare il gioco più adatto noi. Se il nostro desiderio è quello di una vincita che cambia la vita, possiamo invece scegliere tra le slot machine con jackpot progressivo.

Bisogna però ricordare che l’obiettivo del gioco è il divertimento, e che questo può essere raggiunto solo con una modalità di gioco consapevole. I casinò promuovono la visione ludica del gioco supportando il giocatore anche con i limiti. Grazie a questi strumenti il giocatore può autoregolamentare la propria attività di gioco e tenerla facilmente sotto controllo. E importante stabilire il proprio budget, e rispettarlo. È fondamentale anche capire che alle slot si potrà vincere e non vincere e che vi saranno giorni sfortunati. Nei momenti in cui la sorte ci volta le spalle non bisogna ostinarsi: si dovrà smettere di giocare. Potremmo ritornare il giorno dopo e riprovarci.

Accanto a questi consigli, valgono tutti i suggerimenti orientati a conoscere bene le slot. I casinò online offrono la possibilità di giocare gratis alle slot machine senza soldi veri. In questo modo potremo fare un numero illimitato di spin, per capire giocando, se quella è la slot più adatta a noi.

